Скандальный львовский экс-прокурор Ильницкий устроился работать в ТЦК

В июле 2024 года скандального львовского экс-прокурора Ростислава Ильницкого, которого подозревают в подделке документов для выезда за границу, мобилизовали в ВСУ. Стало известно, что сейчас он проходит службу в ТЦК на Закарпатье.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

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Что Ильницкий указал в декларации

В начале апреля 32-летний Ростислав Ильницкий подал декларацию на перевод в Хустский городской РТЦК и СП. В документе указано, что экс-прокурор в 2024 году получил доходы в воинской части А 5003 и в Закарпатском областном ТЦК и СП, которые составляли 74,5 и 68 тысяч гривен соответственно.

Ростислав Ильницкий также указал в декларации земельный участок в Турковской общине и пользование записанной на родственницу квартирой во Львове.

Его жена Роксолана Москва-Ильницкая в апреле 2023 года стала обладательницей жилого дома площадью более 100 квадратных метров во Львове, а также в мае 2024 года получила в собственность квартиру площадью 54 квадратных метров в Лисиничах. Также жена пользуется автомобилем Audi Q8 2021 года выпуска, декларируемая стоимость которой более 2,3 миллиона гривен.

Ильницкий в 2024 году получил денежное обеспечение в армии, а его жена 16 тысяч гривен соцвыплат и более 116 тысяч заработной платы в ЧП "Энергопрофиль".

Напомним, СБУ задержала Ростислава Ильницкого и его тещу – адвоката Богдану Москву, – в июле 2024 года. Обоих взяли после получения от потенциального уклониста 3500 долларов за решение вопроса об установлении ему группы инвалидности.