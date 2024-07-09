О мобилизации экс-прокурора сообщили в zaxid.net 9 июля. В издании рассказали известные им детали.

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Ростислава Ильницкого мобилизовали в ВСУ

Согласно данным источников ZAXID.NET, после задержания Яворивский ТЦК и СП мобилизовал 32-летнего Ростислава Ильницкого на военную службу.

В издании добавили, что во Львовском областном ТЦК им не подтвердили, однако и не отрицали призыв бывшего прокурора.

Напомним, что в СБУ 6 июля сообщили, что ликвидировали еще одну схему уклонения от мобилизации, которая действовала в западных областях Украины. На Львовщине задержали организатора сделки – местную адвоката. Тогда же во время обысков в ее доме также задержали ее зятя – бывшего прокурора, который почти год находился в розыске по подозрению в подделке документов.

Справка! В октябре 2023 года произошел скандал вокруг роскошной свадьбы бывшего прокурора с экс-сотрудницей ГБР Роксоланой Москвой.



Уже в декабре Ильницкого объявили в розыск по подозрению в подделке и использовании поддельных документов для выезда за границу.