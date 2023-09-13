"Окончательное прощай" кораблям: появились спутниковые снимки последствий удара по бухте в Крыму

Российский флот становится все меньше – были поражены такие суда, как подводный корабль "Ростов-на-Дону" и, очевидно, десантник "Минск". Впоследствии появились подтверждающие это спутниковые снимки.

Собственно, в ГУР подтвердили атаку на "Ростов" и констатировали, что был также поражен большой десантник в ночь на 13 сентября. Кремлю будет трудно оправдываться, поскольку есть фотодоказательства, подтверждающие удары по кораблям.

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Последствия ударов по флоту России

Важно, что подводная лодка "Ростов-на-Дону" была ракетоносителем опасных "Калибров", которые регулярно запускали российские захватчики по украинским городам.

А вот десантный корабль "Минск" входил в Балтийский флот России, участвовал в учениях и способен был переносить военную технику, скажем танки.

Оба судна на момент атаки находились на ремонтном заводе в Севастополе. Интересно, что они были на последнем этапе ремонта, однако, по иронии судьбы, отправится "покорять морские просторы" просто не успели.



Корабли России на ремонтном заводе в Севастополе 12 и 13 сентября / BlackSky

В частности, в авторитетном международном издании Sky News предполагают, что могли атаковать суда британские ракеты Storm Shadow. Однако официальной информации по этому поводу пока не было.

Пожарные ликвидируют ущерб, нанесенный украинским ракетным ударом по севастопольскому судостроительному заводу в оккупированном Крыму. Был поврежден десантный корабль типа "Рапуча" проекта "Минск" и подводные лодки класса Kilo "Ростов-на-Дону" Черноморского флота России,

– говорится в сообщении BlackSky на спутниковом снимке, приведенном выше.

Кроме того, в издании "Радио Свобода" со ссылкой на сервис Planet.com опубликовали кадры, на которых видны целые российские корабли в Севастополе 12 сентября и последствия "тревожной ночи" на 13 сентября.

По всей видимости, поврежденные корабли в Севастополе восстановлению не подлежат: смотрите видео "Радио Свобода"

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Отметим напоследок, что в партизанском движении "Атеш" заявили о причастности к ударам по этим кораблям. В организации констатировали, что у них есть агенты, которые уже более года работают для того, чтобы Россия проиграла в войне. В частности, в ходе этой операции они помогали Силам обороны наводить огонь.