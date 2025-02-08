Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В Ростове неспокойная ночь

Ночью 8 февраля в Ростове-на-Дону прогремела серия мощных взрывов. Местные утверждают, что город атакуют неизвестные беспилотники.

В сети добавляют, что в Ростове также работает "пе-ве-о". Прокремлевские ресурсы утверждают, что над городом якобы сбили 3 БпЛА, однако детали не сообщают.

Взрывы в Ростове-на-Дону: смотрите видео

Местные жители жалуются, что в Ростове-на-Дону взрывы не утихают уже более часа. В телеграм-каналах утверждают, что над городом слышали по меньшей мере 10 взрывов. Также местные добавляют, что в небе постоянно виднеются вспышки.

Мощные взрывы в Ростове: смотрите видео

В то же время местные власти не комментируют ситуацию в городе. О пострадавших и разрушениях не сообщают и местные телеграмм-каналы.

На одном из видео видно яркую вспышку после взрыва.

Вспышка после взрыва: смотрите видео

Ранее ВСУ поразили военный аэродром "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае. В Генштабе ВСУ сообщили, что в результате атаки в аэропорту возник пожар.

Стоит заметить, что на аэродроме "Приморско-Ахтарск" хранились ударные БПЛА типа Shahed. Именно оттуда россияне запускают дроны-камикадзе для атак по территории Украины.