Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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У Ростові неспокійна ніч

Уночі 8 лютого у Ростові-на-Дону прогриміла серія потужних вибухів. Місцеві стверджують, що місто атакують невідомі безпілотники.

У мережі додають, що у Ростові також працює "пе-ве-о". Прокремлівські ресурси стверджують, що над містом нібито збили 3 БпЛА, однак деталі не повідомляють.

Вибухи у Ростові-на-Дону: дивіться відео

Місцеві жителі бідкаються, що у Ростові-на-Дону вибухи не вщухають вже понад годину. У телеграм-каналах стверджують, що над містом чули щонайменше 10 вибухів. Також місцеві додають, що у небі постійно видніються спалахи.

Потужні вибухи у Ростові: дивіться відео

Водночас місцева влада не коментує ситуацію у місті. Про постраждалих та руйнування не повідомляють і місцеві телеграм-канали.

На одному з відео видно яскравий спалах після вибуху.

Спалах після вибуху: дивіться відео

Раніше ЗСУ уразили військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у Краснодарському краї. У Генштабі ЗСУ повідомили, що унаслідок атаки на летовищі виникла пожежа.

Варто зауважити, що на аеродромі "Приморсько-Ахтарськ" зберігалися ударні БпЛА типу Shahed. Саме звідти росіяни запускають дрони-камікадзе для атак по території України.