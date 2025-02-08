Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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У Ростові неспокійна ніч
Уночі 8 лютого у Ростові-на-Дону прогриміла серія потужних вибухів. Місцеві стверджують, що місто атакують невідомі безпілотники.
У мережі додають, що у Ростові також працює "пе-ве-о". Прокремлівські ресурси стверджують, що над містом нібито збили 3 БпЛА, однак деталі не повідомляють.
Вибухи у Ростові-на-Дону: дивіться відео
Місцеві жителі бідкаються, що у Ростові-на-Дону вибухи не вщухають вже понад годину. У телеграм-каналах стверджують, що над містом чули щонайменше 10 вибухів. Також місцеві додають, що у небі постійно видніються спалахи.
Потужні вибухи у Ростові: дивіться відео
Водночас місцева влада не коментує ситуацію у місті. Про постраждалих та руйнування не повідомляють і місцеві телеграм-канали.
На одному з відео видно яскравий спалах після вибуху.
Спалах після вибуху: дивіться відео
Раніше ЗСУ уразили військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у Краснодарському краї. У Генштабі ЗСУ повідомили, що унаслідок атаки на летовищі виникла пожежа.
Варто зауважити, що на аеродромі "Приморсько-Ахтарськ" зберігалися ударні БпЛА типу Shahed. Саме звідти росіяни запускають дрони-камікадзе для атак по території України.