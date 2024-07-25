Ротации будут, но позже, – командующий Нацгвардии объяснил, почему

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко высказался по вопросу ротации в военном формировании. Генерал отметил, что ротации будут, но позже.

Александр Пивненко отметил, что этот вопрос появится позже, потому что сейчас все защитники из Нацгвардии на фронте. Есть также задачи по усилению границ, на прифронтовых и деоккупированных территориях и другие задачи в этом контексте.

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Что сказал командующий Нацгвардии о ротации еще

Отвечая на вопрос журналистов, может ли генерал планировать ротации отдельно, в пределах Нацгвардии, Пивненко отметил, что может, "но сейчас речь не о ротации в составе бригад". По его словам, это возможно делать на уровне батальонов и ротных групп.

Это тоже важно. Враг пытается проводить активные действия по всей линии фронта, поэтому мы должны иметь сосредоточенные силы, привлекаем наши спецподразделения. Длинная линия фронта, активность штурмов, авиационные удары, но работаем. И будем наращивать наши возможности, развиваться, готовиться, учить командиров. Будет лучше,

– объяснил командующий НГУ.

Он добавил, что возможность ротации появится во время, когда интенсивность боевых действий немного снизится. Но, как Пивненко отметил, с нашим соседом это "такая себе история".

"Мы, скорее всего, будем строить армию и готовиться по образцу, как в Израиле, но с учетом своих национальных интересов, опыта – со своим видением. Если мы хотим жить как государство и выжить как нация, нам постоянно придется защищаться", – отметил генерал.

Командующий НГУ отметил, что среди нацгвардейцев увеличилась численность тех, кто приходит по мобилизации, а также тех, кто присоединился через рекрутинг. Он также опроверг ИПСО врага, что, мол, на фронт бросают неподготовленных бойцов. Пивненко отметил, что командиры понимают, что подготовка – это самое важное.

Ну, отправили неподготовленного бойца, а он, не дай Бог, погиб, или потерял позицию. Потом надо идти подготовленному, чтобы ту позицию вернуть. Это гораздо труднее, чем удерживать. Поэтому лучше не терять,

– сказал он.

Пивненко подчеркнул успех Нацгвардии, объясняя его опытом командиров и тщательной подготовкой. Подразделение генерала понесло минимальные потери: только один солдат получил ранения в бою, при этом успешно отвоевав 8 – 9 позиций.