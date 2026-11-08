Под прикрытием гуманитарной операции в Олешках россияне провели значительную ротацию, – Зеленский

8 ноября Владимир Зеленский провел совещание с руководителями областных администраций по вопросам потребностей регионов. Президент отметил, что враг под прикрытием гуманитарной операции в Олешках провел ротацию.

Глава государства сообщил об этом в своем телеграм-канале.

Угрозы на фронте, в приграничных районах и в энергетике

Захватчики перебросили значительное количество личного состава и техники на Левобережье Херсонской области.

К сожалению, под прикрытием гуманитарной операции в Олешках российская армия провела значительную ротацию личного состава и техники на Левобережье. В Олешки и в окружающие населенные пункты были введены дополнительные силы оккупантов,

– сообщил президент.

Из-за действий оккупантов командование ВСУ должно подготовить предложения по дополнительной защите жителей Херсона от постоянного террора.

Помимо юга, на совещании подробно проанализировали положение в Донецкой области. В частности, российские военные заметно усилили обстрелы Краматорска и прилегающих населенных пунктов общины. Меры противодействия этим вражеским ударам планируется в ближайшее время утвердить на заседании Штаба верховного главнокомандующего.

Отдельное внимание уделили приграничной Сумской области, где для подразделений Вооруженных Сил Украины определили задачи по срыву операций врага. Руководители доложили о текущем положении дел непосредственно в Сумах, а также в Ахтырке и Шостке. В то же время в Запорожской области сосредоточились на обеспечении первоочередных нужд областного центра и прилегающих территорий.

Значительная часть беседы касалась устойчивости городов перед зимним периодом. В Харьковской области чиновники представили региональный план защиты критически важных объектов. Между тем в Днепропетровской области продолжается ликвидация последствий ночных и утренних атак, где специалисты восстанавливают электроснабжение.

Сложные вызовы встали и перед энергетической системой Житомирской области, где под угрозой оказались сети передачи и распределения электроэнергии. Министерство энергетики уже получило отдельное поручение по урегулированию этой проблемы. По словам президента, такие региональные встречи с руководителями ОГА теперь будут проходить еженедельно для оперативного получения информации с мест.

Ранее глава государства провел селекторное совещание по восстановлению энергетики после российских ударов, на котором констатировал, что самая сложная ситуация с электричеством и водой сложилась в Киеве. Он с подверг критике столичные власти, что это произошло из-за провала подготовки резервного энергоснабжения.