Украинского военнослужащего, проведшего на боевых позициях более 230 дней без ротации, удалось эвакуировать и передать под наблюдение врачей. Также с передовых позиций эвакуировали еще 12 защитников и защитниц, которые находились там более четырех месяцев.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Что известно о состоянии эвакуированных военных?

По его словам, к нему обратились семьи военных, которые долгое время не могли добиться ротации своих близких. Родные беспокоились за их здоровье и жизнь, ведь защитники месяцами оставались на позициях под постоянными вражескими обстрелами.

Лубинец вместе со своей командой обратился в Генеральный штаб ВСУ с просьбой организовать ротацию, медицинский осмотр и отдых для военнослужащих.

По словам омбудсмена, Генштаб оперативно отреагировал на обращение и присоединился к решению ситуации.

Военнослужащего, проведшего на передовой более 230 дней, уже вывели с боевых позиций. Сейчас он находится под наблюдением врачей и восстанавливает силы. Впереди у него отпуск и реабилитация.

Еще 12 защитников и защитниц также эвакуировали с передовых позиций. Сейчас они отдыхают и восстанавливают здоровье.

Самое главное, что все военные уже смогли связаться со своими родными, которые месяцами ждали вестей от близких.

Лубинец подчеркнул необходимость ротации

Омбудсмен признал, что организовывать ротацию во время активных боевых действий сложно. В то же время он подчеркнул, что даже в таких условиях нельзя забывать о военных, которые длительное время находятся на передовой без отдыха.

Лубинец в очередной раз призвал определить четкие сроки пребывания военнослужащих на позициях и обеспечить реальные возможности для их ротации.

Он также заверил, что защита прав военных и их семей остается одним из приоритетов его работы.

Должны быть четкие сроки пребывания на позициях и реальные возможности для ротации. Ведь за каждым таким решением стоят здоровье и жизнь наших защитников и защитниц,

– подчеркнул омбудсмен.

Напомним, в конце апреля 2026 года тогдашний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных, выполняющих задачи на передовой. Согласно ему, защитники не должны находиться на позициях более двух месяцев, после чего командиры должны организовать их замену. При этом ротация должна состояться не позднее чем через месяц после истечения этого срока.