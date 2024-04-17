Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. Он добавил, что ротация и демобилизация – это вообще разные вопросы.

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"Мы отошли от Часового Яра, отдыхаем. Но все равно я не могу сидеть с вами разговаривать под небом, я в палатку должен спрятаться, потому что дроны летают постоянно. Это истощает", – сказал Сазонов.

А тем армейцам, которые большую часть времени проводят на позициях, еще труднее. Военнослужащий ВСУ рассказал, что на ротацию он вместе с другими военными выезжает в пункт постоянной дислокации в центральной части Украины.

Да, там очень редко что-то прилетит, там мирное время, но это – не дома, это – не с семьей. Ты ложишься спать, в лучшем случае, на койку в казарме. В худшем случае – на такие же нары, которые мы здесь сколотили себе в блиндажах, в норках из дерева,

– отметил политолог.

В то же время военные остаются в армии в том же режиме. Кирилл Сазонов отметил, что ротация – не гражданская жизнь.

Ротация на фронте