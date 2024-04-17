Про це 24 Каналу розказав військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Він додав, що ротація та демобілізація – це взагалі різні питання.

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"Ми відійшли від Часового Яру, відпочиваємо. Але все одно я не можу сидіти з вами розмовляти під небом, я у намет маю заховатися, бо дрони літають постійно. Це виснажує", – сказав Сазонов.

А тим армійцям, які більшість часу проводять на позиціях, ще важче. Військовослужбовець ЗСУ розказав, що на ротацію він разом з іншими військовими виїжджає у пункт постійної дислокації у центральній частині України.

Так, там дуже рідко щось прилетить, там мирний час, але це – не вдома, це – не з сім'єю. Ти лягаєш спати, у кращому випадку, на койку в казармі. У гіршому випадку – на такі ж нари, які ми тут сколотили собі у бліндажах, у норках з дерева,

– наголосив політолог.

Водночас військові залишаються в армії у тому ж режимі. Кирило Сазонов зауважив, що ротація – не цивільне життя.

Ротація на фронті