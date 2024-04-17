Про це 24 Каналу розказав військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Він додав, що ротація та демобілізація – це взагалі різні питання.
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"Ми відійшли від Часового Яру, відпочиваємо. Але все одно я не можу сидіти з вами розмовляти під небом, я у намет маю заховатися, бо дрони літають постійно. Це виснажує", – сказав Сазонов.
А тим армійцям, які більшість часу проводять на позиціях, ще важче. Військовослужбовець ЗСУ розказав, що на ротацію він разом з іншими військовими виїжджає у пункт постійної дислокації у центральній частині України.
Так, там дуже рідко щось прилетить, там мирний час, але це – не вдома, це – не з сім'єю. Ти лягаєш спати, у кращому випадку, на койку в казармі. У гіршому випадку – на такі ж нари, які ми тут сколотили собі у бліндажах, у норках з дерева,
– наголосив політолог.
Водночас військові залишаються в армії у тому ж режимі. Кирило Сазонов зауважив, що ротація – не цивільне життя.
Ротація на фронті
- Як повідомили у Генштабі, нині триває планова ротація підрозділів, які виконували завдання у районах бойових дій від початку повномасштабного вторгнення. Там заявили, що знайшли можливості для того, аби позачергово відправити бригади на відпочинок.
- Таке рішення ухвалили, зокрема, після того, як переглянули чисельність певних підрозділів, які не беруть участь у бойових діях. Процес ротації триватиме й надалі.
- Президент України підписав новий закон про мобілізацію. Він набере чинності з 18 травня. Після публікації документа Кабмін повинен, зокрема, протягом трьох місяців внести до Ради законопроєкти, які забезпечать ротацію, звільнення, а також реабілітацію військових під час воєнного стану.