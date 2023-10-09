Суд закрыл дело "Роттердам+": САП будет оспаривать решение

Высший антикоррупционный суд 9 октября закрыл дело "Роттердам+". Такое решение судьи приняли по истечении срока досудебного расследования.

Соответствующее решение приняла коллегия судей во время подготовительного разбирательства. Прокуроры не согласились с таким решением и собираются его обжаловать.

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Как объяснили в САП, решение о закрытии дело отвечает действующему законодательству. Впрочем, его приняли "с особым мнением одного из судей коллегии", поэтому решения будут обжаловать.

Прокурор САП не согласен с таким решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции,

– говорится в сообщении.

К слову, прокуроры САП в марте 2023 года направили в суд обвинительный акт в отношении 6 человек. Их обвиняли во внедрении так называемой формулы "Роттердам+", нанесшей ущерб почти в 20 миллиардов гривен.

Дело "Роттердам+": главное

Расследование дела "Роттердам+" было начато еще в 2017 году следователями НАБУ. Согласно материалам следователей, введенная формула "Роттердам+" нанесла ущерб в размере 19,357 миллиарда гривен потребителям электроэнергии в течение 2016–2017 годов. Прокурор также заявил о гражданском иске о возмещении ущерба, причиненного уголовным правонарушением государству на такую же сумму.

Следствие обвинило 6 человек – все занимали руководящие должности НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг). В августе 2019 года САП вместе с НАБУ сообщила о подозрениях руководителям комиссии.

Впрочем, дело трижды закрывали – в 2020 и 2021 годах. Судьи аргументировали подобные решения "отсутствием состава уголовного правонарушения".

В январе 2023 года Верховный суд окончательно подтвердил отсутствие потерпевших по делу "Роттердам+" и отклонил кассационные жалобы двух ферросплавных заводов.

Один из бывших подозреваемых экс-председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк утверждал, что решение о закрытии дела логично и очевидно, ведь никакого нарушения не было. Кроме того, он заявлял, что расходы государственного бюджета на расследование составляли более 96 миллионов гривен.

"Роттердам+" – это методика определения стоимости угля, как топлива для тепловых электростанций. Она применялась с 2016 по 2019 годы, когда после оккупации Донецкой области уголь решили покупать на международной бирже в Нидерландах. Следовательно, компании оказывали давление и требовали включить в тарифы за электроэнергию доставку угля из европейских портов.