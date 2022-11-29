Российский оператор МТС продолжает считать так называемые квазиреспублики по территории Украины, хотя Путин "приписал" эти регионы к карте России. Даже оператору понятно, что такие указы – абсолютная фикция.

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Пользователи жаловались компании "Теле2", что симкарта не работает на оккупированных территориях. В службе поддержки ответили, что некоторые функции роуминга на территории Украины могут быть недоступны. Говорят, что проблема не в компании, но обещают разобраться. Очевидно, что проблема в действиях кафиров, нарушивших законодательство и суверенитет Украины.

Ответ МТС

Оператору МТС также поступали следующие жалобы. В компании четко ответили, что так называемые "республики" – это Украина. Информацию об их "присоединении" к России оператору не передавали. Потому на этих территориях услуги мобильной связи предоставляют украинские операторы.

Как иметь связь, если пропала сеть

В результате массированной ракетной атаки России по Украине многие столкнулись с проблемами в работе сети. Из-за повреждения оборудования связь может работать нестабильно. На такие случаи действует бесплатный национальный роуминг. То есть можно подключиться вручную к любому другому украинскому оператору и продолжать быть на связи.

Нужно осуществить определенный алгоритм действий:

Зайдите в настройки, Выберите "Сеть", Далее выберите "Мобильные данные", Нажмите "Оператор", Выключите "Автоматически".

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