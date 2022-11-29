Російський оператор МТС продовжує вважати так звані квазіреспубліки територією України, хоч Путін "приписав" ці регіони до карти Росії. Навіть оператору зрозуміло, що такі "укази" – абсолютна фікція.

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Користувачі жалілись до компанії "Теле2", що сімкарта не працює на окупованих територіях. У службі підтримки відповіли, що деякі функції роумінгу на території України можуть бути недоступні. Кажуть, що проблема не в компанії, але обіцяють розібратись. Очевидно, що проблема в діях окупантів, які порушили законодавство та суверенітет України.

Відповідь МТС

Оператору МТС також надходили такі скарги. У компанії чітко відповіли, що так звані "республіки" – це Україна. Інформації про їх "приєднання" до Росії оператору не передавали. Тому на цих територіях послуги мобільного зв'язку надають українські оператори.

Як мати зв'язок, якщо пропала мережа

Внаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні багато людей зіткнулися з проблемами в роботі мережі. Через пошкодження обладнання зв'язок може працювати нестабільно. На такі випадки в Україні діє безкоштовний національний роумінг. Тобто можна підключитися вручну до будь-якого іншого українського оператора і продовжувати бути на зв'язку.

Потрібно здійснити певний алгоритм дій:

Зайдіть у налаштування, Виберіть "Мережа", Далі оберіть "Мобільні дані", Натисніть на "Оператор", Вимкніть "Автоматично".

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