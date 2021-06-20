На Ровенщине конь задушил отца 9 детей, когда тот провалился в бобровую яму

В Ровенской области мужчина упал в яму, выкопанную бобрами, и попал под лошадь. Медики прибыли на вызов, но не смогли спасти жизнь человека.

Трагедия произошла в селе Сварыни Сарненского района Ровненской области 18 июня. 9 детей потеряли отца.

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Трагедия на Ровенщине: погиб многодетный отец

18 июня в 20:22 медики получили вызов об экстренной ситуации у села Сварыни в Ровненской области. Они прибыли на вызов, но смогли лишь констатировать смерть мужчины 1978 года рождения.

Известно, что он вечером того дня пошел на пастбище за лошадью.

Трагедия произошла у реки – мужчина провалился в яму, которую выкопали бобры. А сверху на него упал конь.

Медики говорят, что именно поэтому человек погиб – животное его задушило. Без отца остались 9 детей.

помните, что бобры могут копать довольно глубокие норы – особенно в обрывистых берегах рек. Вход при этом расположенным может быть на глубине метра или даже двух под водой – то есть на земле эта яма не заметна. Поэтому у водоемов и ареалов обитания бобров необходимо передвигаться очень осторожно!

К слову, в тот же день в зоопарке в Южной Африке из вольера сбежал тигр – он перепрыгнул 3-метровый забор и разодрал смотрителя. А в Саппоро в Японии по жилому району разгуливал медведь – он ранил 4 человек.