На Ровенщине конь задушил отца 9 детей, когда тот провалился в бобровую яму

В Ровенской области мужчина упал в яму, выкопанную бобрами, и попал под лошадь. Медики прибыли на вызов, но не смогли спасти жизнь человека.
Трагедия произошла в селе Сварыни Сарненского района Ровненской области 18 июня. 9 детей потеряли отца.
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Трагедия на Ровенщине: погиб многодетный отец
18 июня в 20:22 медики получили вызов об экстренной ситуации у села Сварыни в Ровненской области. Они прибыли на вызов, но смогли лишь констатировать смерть мужчины 1978 года рождения.
- Известно, что он вечером того дня пошел на пастбище за лошадью.
- Трагедия произошла у реки – мужчина провалился в яму, которую выкопали бобры. А сверху на него упал конь.
- Медики говорят, что именно поэтому человек погиб – животное его задушило. Без отца остались 9 детей.
К слову, в тот же день в зоопарке в Южной Африке из вольера сбежал тигр – он перепрыгнул 3-метровый забор и разодрал смотрителя. А в Саппоро в Японии по жилому району разгуливал медведь – он ранил 4 человек.