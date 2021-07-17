На Ровенщине перевернулся автобус Киев – Вроцлав: много пострадавших

Возле Радивилова Ровненской области в ночь на 17 июля перевернулся автобус, который ехал по маршруту Киев – Вроцлав. В ГСЧС говорят, что 16 человек доставили в больницу.

Авария произошла между селом Крупец и городом Радивилов Дубенского района. Спасателей вызвали ориентировочно в 3:45.

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На Ровненщине перевернулся автобус

Спасателей вызвали из-за того, что автобус перевернулся в кювет. На тот момент в нем было 40 человек. Все – граждане Украины.

На Дубенщине спасатели помогали ликвидировать последствия ДТП с участием автобуса рейсового сообщения Киев – Вроцлав,

– рассказали в ГСЧС.

В частности спасателям пришлось вывести из автобуса 10 пассажиров, а также с помощью специнструмента деблокировать 1 человека, который был зажат между сиденьями.

В больнице находится 16 пассажиров

"Сейчас в больнице находятся 16 человек, их состояние оценивают медики", – рассказали спасатели.

15 человек находятся в Радивиловской больнице, а 1 человек – в Бродовской.

Чтобы ликвидировать последствия аварии, спасатели привлекли 5 единиц спецтехники и 20 спасателей из Дубно и Радивилова. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Люди получили ранения различной степени

В комментарии "Общественному" старший врач смены скорой Любовь Волынец сообщила, что на место аварии приехали четыре бригады медиков скорой из Ровненской области и 2 – из Львовщины.

Медики осмотрели ориентировочно 20 человек, из них 12 понадобилась помощь. Она добавила, что у людей травмы различной степени. Преимущественно ушибы, переломы, травмы лица, рук и ног.

Кроме того, у 10-летнего мальчика – рваные раны подбородка.

На Ровненщине перевернулся автобус с людьми / Фото ГСЧС в Ровненской области

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