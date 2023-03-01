В Ровенской области будут судить преподавательницу за распространение коммунистической символики

В Ровенской преподавательницу одного из вузов подозревают в распространении и публичном использовании коммунистической символики. Она официально запрещена в Украине.

Как отметили в прокуратуре, женщина занималась пропагандой тоталитарного режима в социальной сети "Одноклассники".

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В чем обвиняют женщину

По данным следователей, 68-летняя жительница областного центра и преподавательница одного из вузов из-за своей страницы в российской соцсети занималась пропагандой коммунистического тоталитарного режима. Также женщина распространяла советские символы, запрещенные Законом Украины с 2015 года.

Из открыток и тематических "подарков" в соцсети она также разместила и публично использовала изображения государственного герба и фото руководства СССР, а также другие фотографии с сочетанием серпа и молота,

– сообщили в прокуратуре.

Правоохранители зафиксировали 6 эпизодов запрещенной деятельности. Продолжается досудебное расследование.

Какое наказание ей грозит

Если вину женщины докажут, то санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без.

Добавим, что в Украине и во всем мире активно идет декоммунизация. Да, в Финляндии наконец снесли последнюю статую советского лидера Владимира Ленина. Произошло это 4 октября в городе Котка, где стоял бюст. Увидеть это пришли десятки человек. Некоторые даже принесли шампанское, чтобы отпраздновать демонтаж памятника.