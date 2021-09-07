На Ровенщине произошло опасное ДТП с пострадавшими: движение по трассе Киев – Чоп затруднено

В Ровенской области 7 сентября произошло ДТП с участием сразу 3 автомобилей. В результате аварии пострадали 2 человека. Кроме того, затруднено движение по трассе Киев – Чоп.

По информации правоохранителей, 7 сентября, примерно в 16:00 на автодороге Киев – Чоп вблизи села Привольное столкнулись 3 грузовика.

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Детали тройной аварии на Ровенщине

Водитель грузового автомобиля MAN, 52-летний житель Львовской области, двигался в правой полосе в направлении Львова. Однако мужчина не выбрал безопасной скорости движения, не соблюдал безопасную дистанцию и наехал на неподвижный автомобиль дорожной службы Ford Cargo, работники которой проводили ямочный ремонт.

В результате Ford по инерции наехал на автомобиль "МАЗ", который стоял впереди и принадлежит местной компании.

В ДТП пострадали люди

В результате аварии тяжело травмировался водитель автомобиля MAN – его госпитализировали в реанимацию. Кроме того, травмы получил мужчина, проводивший ремонтные работы, он находится в травматологическом отделении.

Движение на дороге заблокировано

ДТП также привело к осложнению движения по трассе Киев – Чоп. По состоянию на 21:00, по информации полицейских, участок все еще перекрыт. Водителей просят быть особенно внимательными там.

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