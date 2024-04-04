Читать "Кайдашеву семью": в Ровенской области суд назначил вору интересный способ перевоспитания

В Ровенской области мужчина обокрал родную сестру, которая унаследовала от родителей дом. Он взломал замки, вынес садовый инвентарь и инструменты в тот момент, когда женщины не было дома.

Как рассказала женщина, ее брат украл у нее инвентарь на более чем шесть тысяч гривен. Об этом говорится в приговоре Гощанского районного суда Ровенской области.

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Суд обязал читать "Кайдашеву семью"

Сообщается, что среди украденных мужчиной вещей были ножовки для дерева и металла, ломы, плоскогубцы, гвозди, шурупы, газовый и разводной ключи, зубила, топоры, а также кусачки и даже плетеная корзина.

Мужчина утверждал, что забрал только свое имущество, которое, по его словам, он приобрел, проживая в доме. Кроме того, он уверял, что предупреждал сестру о своем приезде, чтобы забрать имущество, но ее не было дома.

По данным следствия, 25 мая 2023 года обвиняемый незаконно попал на частную территорию, оторвал замок с хозяйственной постройки и забрал инвентарь, который, по его словам, принадлежал ему.

Интересно, что мужчина не признал свою вину, но не отрицал фактических обстоятельств и событий. Во время судебного разбирательства он также обвинил потерпевшую в том, что она неправомерно обратилась в полицию.

Более того, по словам женщины, брат неоднократно приходил в дом после того, как ее мужа мобилизовали в ВСУ. Он ломал замки, выбрасывал вещи, посылал угрозы и высказывал пожелания смерти.

Отмечается также, что после того, как мужчина узнал о намерении сестры продать дом, который и унаследовала от родителей, решил прийти и забрать, так сказать "свое".

Согласно приговору суда, мужчину решили не отправлять за решетку на пять лет, а вместо этого назначили ему год испытательного срока. Также суд отметил необходимость перевоспитания интересным способом.

Соблюдать установленные судом требования относительно совершения определенных действий, а именно: прочитать Раздел I "Право собственности" Книги III "Право собственности и другие вещные права" и Книгу VI "Наследственное право" Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года; прочитать роман "Кайдашева семья", написанный в 1878 году,

– говорится в приговоре суда.