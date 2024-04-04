Як розповіла жінка, її брат вкрав у неї інвентар на понад шість тисяч гривень. Про це йдеться у вироку Гощанського районного суду Рівненської області.

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Суд зобов'язав читати "Кайдашеву сім'ю"

Повідомляється, що серед вкрадених чоловіком речей були ножівки для дерева та металу, ломи, плоскогубці, цвяхи, шурупи, газовий і розвідний ключі, зубила, сокири, а також кусачки та навіть плетений кошик.

Чоловік стверджував, що забрав лише своє майно, яке, за його словами, він придбав, проживаючи у будинку. Крім того, він запевняв, що попереджав сестру про свій приїзд, аби забрати майно, але її не було вдома.

За даними слідства, 25 травня 2023 року обвинувачений незаконно потрапив на приватну територію, відірвав замок з господарської будівлі та забрав інвентар, який, за його словами, належав йому.

Цікаво, що чоловік не визнав свою провину, але не заперечував фактичних обставин та подій. Під час судового розгляду він також звинуватив потерпілу в тому, що вона неправомірно звернулася в поліцію.

Ба більше, за словами жінки, брат неодноразово приходив до будинку після того, як її чоловіка мобілізували до ЗСУ. Він ламав замки, викидав речі, надсилав погрози та висловлював побажання смерті.

Зазначається також, що після того, як чоловік дізнався про намір сестри продати будинок, який та успадкувала від батьків, вирішив прийти та забрати, так би мовити "своє".

Згідно з вироком суду, чоловіка вирішили не відправляти за ґрати на п'ять років, а замість цього призначили йому рік іспитового строку. Також суд наголосив на необхідності перевиховання цікавим способом.

Дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, а саме: прочитати Розділ I "Право власності" Книги III "Право власності та інші речові права" та Книгу VI "Спадкове право" Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року; прочитати роман "Кайдашева сім`я", написаний 1878 року,

– йдеться у вироку суду.