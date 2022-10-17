РАЭС берут под усиленный контроль: блокпосты и запрет пользоваться видеорегистраторами

Россия продолжает обстреливать гражданскую критическую инфраструктуру Украины. Учитывая это, в Украине берут под усиленный контроль энергетические объекты, в частности, РАЭС.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, сообщает 24 канал. Ранее сообщалось о том, что в Ровно – аварийные отключения электроэнергии.

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Охрану Ровенской АЭС усиливают

Коваль сообщил, что врага очень "интересует" наша энергосистема. Ровенская ОВА продолжает усиливать охрану атомной электростанции. Дополнительные меры безопасности она поручила Варасскому РВА, городскому совету и РАЭС в пределах санитарно-защитного объекта.

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Дополнительные меры безопасности на РАЭС

Следовательно, на РАЭС устанавливают следующие меры безопасности:

Установка контрольно-пропускных блокпостов на автодорогах, ведущих к станции. Также оборудование инженерных ограждений на полевых дорогах.

Ограничение передвижения на частных автомобилях и лицам, не работающим на Ровенской атомной электростанции.

Изменение схемы движения маршрутных транспортных средств с целью перемещения их вне санитарно-защитной зоны.

Запрет использования видорегистраторов на транспортных средствах.

Запрет осуществлять фотосъемку и видеосъемку, а также использование беспилотных летательных апартов в пределах санитарно-защитной зоны.

В Ровно исчез свет 17 октября

Мэр Ровно Александр Третяк заявил об аварийных отключениях в центре города и отметил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Впоследствии он сообщил, что электроснабжение возобновлено.