Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Что известно об ударе по Ровенщине?

Россия в среду, 2 сентября, запустила по Ровенщине БПЛА. В результате удара повреждены частный жилой дом и хозяйственное здание.

Коваль отметил, что по состоянию на 16:40 3 человека получили незначительные травмы. На месте работают все соответствующие службы.

Отметим, что страна-агрессорка утром 2 сентября атаковала дронами Национальный университет пищевых технологий в Голосеевском районе Киева. Корпуса учебного заведения потерпели значительные разрушения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ночью того же дня россияне атаковали Одессу. По состоянию на утро известно о 8 пострадавших, среди них – ребенок. Два человека госпитализированы. оккупанты повредили 24-этажный жилой дом.

Также в ночь на 2 сентября под ударом врага находились и другие регионы. В частности, взрывы от атак реактивных дронов слышали местные жители в окрестностях Тернополя, а также в Полтаве.