На Ровенской АЭС произошло аварийное отключение энергоблока: подробности

Энергоблок №4 Ровенской АЭС отключили от энергосети. Причина – ложное формирование резервной дифференциальной защиты блока.

Отключение АЭС от сети состоялось 25 июня, в 19:39. По предварительной оценке, произошедшее квалифицировали как нарушение категории "П05/1".

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Аварийное отключение энергоблока на Ровенской АЭС

Отключен от сети энергоблок №4 РАЭС (ВВЭР-1000) электрическими защитами с воздействием на отключение блочных выключателей со срабатыванием аварийной защиты,

– говорится в сообщении.

Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не зафиксировали. Причина отключения энергоблока – ложное формирование резервной дифференциальной защиты блока.

По состоянию на 20:39 25 июня в работе находились 3 энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1 725 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала не было.

На электростанции отметили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на как на самой АЭС, так и на прилегающей территории не менялось и находится в пределах действующих норм.

Предварительные отключения энергоблоков АЭС в Украине

18 июня на Хмельницкой АЭС произошла аварийная остановка блока №2, радиационный фон не был превышен.

13 июня энергоблок №4 Запорожской АЭС пришлось отключить от энергосистемы и вывести в холодный резерв. Это сделали в связи с балансовыми ограничениями.

Категория "П05/1" означает остановки реакторной установки в процессе эксплуатации энергоблока, которые обусловлены: отказами оборудования (элементов), ошибками персонала или ошибочными решениями, внешними воздействиями искусственного или природного происхождения.