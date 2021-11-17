Сообщение об аварии на трассе Городище – Ровно – Староконстантиновка полиция получила около 18:45 вечера 16 ноября.

К слову Смертельное ДТП с детьми в Днепре: водитель Peugeot приговорен к 4 годам тюрьмы

Пешеходы погибли на месте

Полицейские выяснили, что водитель автомобиля Renault Megane и водитель встречного Chevrolet допустили наезд на женщину и мужчину.

Те же переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм оба пешехода погибли на месте происшествия.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Село Тихое в Ровенской области: карта

Последние ДТП в Ровенской области