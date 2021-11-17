Повідомлення про аварію на трасі Городище – Рівне – Старокостянтинівка поліція отримала близько 18:45 вечора 16 листопада.
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Пішоходи загинули на місці
- Поліцейські з'ясували, що водій автомобіля Renault Megane та кермувальник зустрічного Chevrolet допустили наїзд на жінку та чоловіка.
- Ті саме переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
- Від отриманих травм обоє пішоходів загинули на місці події.
- Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.
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Останні ДТП на Рівненщині
- У самому Рівному 14 листопада внаслідок зіткнення з електричним стовпом авто розірвало навпіл. Водія та його пасажира госпіталізували з численними травмами.
- За тиждень до того сім'я зі Львова вилетіла в кювет на рівненській частині траси Київ – Чоп. На щастя, серйозних травм вдалося уникнути.
- Тим часом нетверезому водію винесли вирок за ДТП, в якій 17 червня 2021 року біля Михалина загинули двоє людей. Кермувальник проведе за ґратами 10 років.