Повідомлення про аварію на трасі Городище – Рівне – Старокостянтинівка поліція отримала близько 18:45 вечора 16 листопада.

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Пішоходи загинули на місці

  • Поліцейські з'ясували, що водій автомобіля Renault Megane та кермувальник зустрічного Chevrolet допустили наїзд на жінку та чоловіка.
  • Ті саме переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
  • Від отриманих травм обоє пішоходів загинули на місці події.
  • Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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