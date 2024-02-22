На третий день после того, как был мобилизован: в Ровенской области умер 29-летний парень

В Ровенской области умер 29-летний парень. Как сообщили родные погибшего, парень поехал в больницу, потому что плохо себя чувствовал, а оказался на ВВК.

В Ровенской области 29-летний Игорь Мельник умер. Он был жителем села Батькив Дубенского района. Говорится, что это произошло на третий день после мобилизации.

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Умер через три дня после призыва

Родители погибшего рассказали, что 14 февраля их сын вышел из дома, чтобы пойти на прием к врачу, поскольку имел плохое самочувствие. Впрочем, к сожалению, домой он так и не вернулся.

Позже Игорь позвонил родным и сообщил, что проходит ВВК (военно-врачебную комиссию – 24 Канал). И уже через несколько дней, а именно - 16 февраля, родители получили страшную весть. Их сын умер в психиатрической больнице.

Сестра погибшего Надежда рассказала, что в течение последних нескольких дней ее брат плохо себя чувствовал, поэтому решил посетить врача. Женщина заверила, что парень всегда имел слабое здоровье, в частности высокое давление и эпилепсию.

У него поднималось давление. Он взял документы и поехал, чтобы обратиться за помощью в больницу. Он взял с собой около 25 тысяч гривен,

– вспоминает Надежда.

Как сообщили родственники, после этого Игорь исчез и не выходил на связь, а уже 16 февраля их известили о смерти парня. Родные утверждают, что на теле парня были травмы и синяки.

Рука переломана. Ноги синие. Рука вообще в ключице выбита,

– добавили они.

Пока точно не известно, как Игорь оказался на ВВК, а затем на полигоне. В справке о смерти указано, что последние часы своей жизни он находился в областной психиатрической больнице в селе Орловка.

Староста села Батькив Виталий Дидук рассказал, что 8 февраля им было получено распоряжение из 20-го отделения военкомата Радивиловского или Дубенского ТЦК. По его словам, в документе был и погибший Игорь.

Староста добавил, что парень повестку принял вместе с распоряжением.

Что сказали медики

По словам медицинского директора заведения, в больницу Игоря привезли по направлению начальника медицинской службы в состоянии алкогольного делирия.

На фоне злоупотребления алкоголем были зрительные галлюцинации, возбуждения. Это состояние было необратимым. Были выраженные изменения печени, селезенки, почек, надпочечников и главное – дегенеративные изменения головного мозга,

– утверждает врач Анатолий Калинюк.

В то же время директор психиатрической больницы Александр Задорожный инициировал служебное расследование относительно смерти 29-летнего Игоря.

Сделан вывод, что вины работников больницы в смерти этого военнослужащего нет,

– добавил он.

Как ситуацию прокомментировали в местном ТЦК

Пресс-секретарь Ровенского областного ТЦК Татьяна Кмеристова рассказала, что по состоянию на сейчас для мобилизованных процесс прохождения ВВК упрощен.

Поэтому, таких врачей, как психиатр и нарколог, в перечне обязательных нет. В ТЦК уверяют, что если мобилизованный не согласен с решением медкомиссии, он имеет право обжаловать это.

Пока официального комментария районного или областного ТЦК по инциденту пока не было.