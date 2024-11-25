Трагедия на Ровенщине: 13-летнего мальчика засыпало песком

В Ровенской области погиб 13-летний подросток. Полиция устанавливает обстоятельства смертельного инцидента.

Трагедия случилась во второй половине дня 23 ноября в селе Сновидовичи, сообщает 24 Канал со ссылкой на правоохранителей.

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Парня пытались реанимировать, но безуспешно

По данным следствия, трое подростков находились на местной свалке. Как раз в это время случился оползень и 13-летнего мальчика засыпало песком. Его 12-летний брат сразу помчался в село рассказать о происшествии взрослым, а 14-летний товарищ тем временем самостоятельно пытался разгребать песок.

Местные жители достали ребенка. Подростку проводили реанимационные мероприятия, однако спасти его жизнь не удалось.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Похожий случай произошел на Волыни. Там в селе Майдан погиб мальчик, упав в зернохранилище.