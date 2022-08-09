В Ровенской области задержали россиянина, который украл дорожные знаки

В Ровенской области 42-летний россиянин украл знаки "направление поворота". Злоумышленник хотел продать их, но его задержала полиция.

За кражу в столь тяжелое время россиянину грозит до восьми лет заключения. К тому же мужчину уже привлекали к ответственности за имущественные преступления.

Читайте также Вернулась из России: в Харькове задержали женщину, фотографировавшую последствия вражеских атак

Что известно о воровстве россиянина

Полиция установила, что 42-летний уроженец россии, проживающий в селе Ильпинь в Ровенской области, еще 25 мая украл дорожный знак "направление поворота". Отмечается, что за пять дней россиянин украл еще несколько аналогичных указателей.

В результате злоумышленник причинил ущерб почти на три тысячи гривен. Но украденные знаки он не успел продать, потому что его задержала полиция.



Россиянин планировал продать знаки / фото Нацполиция



Мужчину задержала полиция / фото Нацполиция



Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы / фото Нацполиция

У злоумышленника есть судимость

У задержанного россиянина уже есть непогашенная судимость за имущественные преступления. В полиции отметили, что смягчающим обстоятельством может стать раскаяние обвиняемого и содействие следствию.

Теперь злоумышленнику грозит до восьми лет заключения, согласно санкции инкриминируемой статьи – кража, совершенная в условиях военного положения.

Предатели в Украине

18-летняя коллаборантка из Бахмута регулярно передавала россиянам секретные данные об ВСУ. Девушке объявили подозрение в государственной измене, которое она совершила во время военного положения.

В Киеве стражи порядка задержали 33-летнего мужчину, который оправдывал вторжение россии в Украину. По данным следствия, киевлянин вел стриминг-трансляцию в социальных сетях.

Кроме того, в Кропивницке суд вынес оригинальный приговор для 19-летнего агитатора за "русский мир".

Вас может заинтересовать – россияне с матами набросились на украинку в Германии: смотрите видео