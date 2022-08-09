За крадіжку у такий тяжкий час росіянину загрожує до восьми років ув'язнення. До того ж чоловіка вже притягували до відповідальності за майнові злочини.

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Що відомо про крадіжку росіянина

Поліція встановила, що 42-річний уродженець росії, який проживає у селі Ільпінь на Рівненщині, ще 25 травня вкрав дорожній знак "напрямок повороту". Зазначається, що за п'ять днів росіянин поцупив ще декілька аналогічних вказівників.

Внаслідок цього зловмисник заподіяв шкоди майже на три тисячі гривень. Але вкрадені знаки він не встиг продати, бо його затримала поліція.



Росіянин планував продати знаки / фото Нацполіція



Чоловіка затримала поліція / фото Нацполіція



Зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення / фото Нацполіція

У зловмисника є судимість

У затриманого росіянина є вже не погашена судимість за майнові злочини. У поліції зазначили, що пом'якшувальною обставиною може стати каяття обвинуваченого та сприяння слідству.

Тепер зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення, згідно з санкцією інкримінованої статті – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Зрадники в Україні

18-річна колаборантка з Бахмута регулярно передавала росіянам секретні дані про ЗСУ. Дівчині оголосили підозру у державній зраді, яку вона вчинила у час воєнного стану.

У Києві правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який виправдовував вторгнення Росії в Україну. За даними слідства, киянин вів стрімінг-трансляції у соціальних мережах.

Крім того, у Кропивницьку суд виніс оригінальний вирок для 19-річного агітатора за "рускій мір".

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