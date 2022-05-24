Про відповідне рішення суду повідомив голова Кіровоградської облради Сергій Шульга.
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Харків'янин агітував за "рускій мір"
19-річний хлопець з Харкова на початку російського вторгнення переїхав на Кіровоградщину. Саме тут розпочалася його антидержавницька діяльність. Хлопець активно агітував за "рускій мір" та повалення української влади.
Суд у Кропивницькому визнав його винним у кримінальному правопорушенні щодо насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та призначив два роки іспитового терміну.
За цей час хлопець повинен вивчити напам’ять:
- гімн України,
- пісню "Батько наш – Бандера",
- вірш Сосюри "Любіть Україну".
Як повідомляє Сергій Шульга, для закріплення матеріалу, юний диверсант має прочитати повість Гоголя "Тарас Бульба" й роман Дімарова "І будуть люди".
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