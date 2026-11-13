Взятка за увольнение военного после СОЧ: задержали подполковника, которого ранее уже осуждали за коррупцию

В Ровенской области подполковник, который одновременно является депутатом местного совета, оказался под следствием по подозрению в коррупции. По данным правоохранительных органов, он пообещал военнослужащему помочь избежать уголовной ответственности, однако за свою услугу потребовал немалую сумму.

Об этом сообщили Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона и ГБР.

За что подполковник вымогал деньги?

По версии следствия, подполковник пообещал помочь солдату, самовольно покинувшему воинскую часть, вернуться на службу и создать условия для освобождения от уголовной ответственности.

Как задерживали подполковника / Фото Прокуратура Украины

Для этого подозреваемый якобы должен был использовать свое влияние на должностных лиц другой воинской части.

Сначала он требовал за такое содействие 10 тысяч долларов, однако впоследствии согласился уменьшить сумму до 6 тысяч.

Как сообщили правоохранители, 23 октября солдат при содействии подполковника получил рекомендательное письмо и вернулся на военную службу. Уже 28 октября, после получения оговоренных 6 тысяч долларов, должностное лицо задержали.

Как ГБР разоблачило должностное лицо: смотрите видео

Какое наказание грозит депутату-военному?

45-летнему подполковнику сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения и отстранил от исполнения служебных обязанностей. По этой статье предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По информации ГБР, подозреваемый также является депутатом Чагорского сельского совета Черновицкой области. Правоохранители отмечают, что в 2020 году его уже осуждали за получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностного лица.

Тогда мужчина получил штраф и годичный запрет на занятие должностей в органах власти, после чего его уволили с военной службы. Однако с началом полномасштабного вторжения России он мобилизовался и вернулся в армию.

Напомним, в Украине предусмотрен законный механизм возвращения военнослужащих после самовольного оставления части. Как пояснили в Минобороны, при определенных условиях военнослужащий, впервые совершивший СОЧ, может быть освобожден от уголовной ответственности.