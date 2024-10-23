В Ровно разоблачили чиновницу МСЭК, которая "зарабатывала" на уклонистах

В Ровненской области врачу МСЭК сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Женщина была одной из участниц недавно разоблаченной схемы.

Об этом пишут управления СБУ в Ровненской области и Ровненская областная прокуратура. Эту преступную схему, по данным следствия, организовали три жительницы Ровенского района.

Смотрите также МСЭК давали фиктивную инвалидность, а прокуроры помогали: все, что известно о скандалах

СБУ задержала работницу МСЭК в Ровненской области

Сообщается, что задержанная входила в состав Ровненской межрайонной кардиологической медико-социальной экспертной комиссии. Когда представители врачебно-консультативных комиссий направляли "клиента" на прохождение МСЭК, чиновница готовила фиктивные выводы о непригодности "больных" к военной службе.

За деньги фигуранты помогали уклонистам уйти от призыва на основании поддельных документов о наличии тяжелых болезней сердца или нервной системы. Для реализации "схемы" фигуранты полностью фальсифицировали истории болезней уклонистов, в частности относительно пребывания на стационарном лечении,

– говорится в сообщении СБУ.

Сейчас продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупции, в частности уклонистов, которые воспользовались "услугой", которую оценивают в 16,7 тысячи долларов. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения 46-летней врачу.

Еще в начале октября этого года СБУ разоблачила организаторов коррупционной схемы – руководительницу местного агентства недвижимости и двух ее подчиненных, которые привлекли к незаконной деятельности 26 медработников. Среди них была и задержанная.

Напоминаем, журналисты разоблачили врачей МСЭК, которые владеют роскошной недвижимостью и автомобилями Tesla. После этого глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал проверку 3,5 тысячи решений МСЭК по инвалидности мужчин, с целью выявления злоупотреблений во время войны.