Про це пишуть управління СБУ в Рівненській області та Рівненська обласна прокуратура. Цю злочинну схему, за даними слідства, організували три жительки Рівненського району.

Дивіться також МСЕК давали фіктивну інвалідність, а прокурори допомагали: усе, що відомо про скандали

СБУ затримала працівницю МСЕК на Рівненщині

Повідомляється, що затримана входила до складу Рівненської міжрайонної кардіологічної медико-соціальної експертної комісії. Коли представники лікарсько-консультативних комісій направляли "клієнта" на проходження МСЕК, посадовиця готувала фіктивні висновки про непридатність "хворих" до військової служби.

За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі підроблених документів про наявність важких хвороб серця або нервової системи. Для реалізації "схеми" фігуранти повністю фальсифікували історії хвороб ухилянтів, зокрема щодо перебування на стаціонарному лікуванні,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупції, зокрема ухилянтів, які скористалися "послугою", яку оцінюють у 16,7 тисячі доларів. Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу 46-річній лікарці.

Ще на початку жовтня цього року СБУ викрила організаторів корупційної схеми – очільницю місцевого агентства нерухомості та двох її підлеглі, які залучили до незаконної діяльності 26 медпрацівників. Серед них була і затримана.

Нагадуємо, журналісти викрили лікарів МСЕК, які володіють розкішною нерухомістю та автомобілями Tesla. Після цього голова Міністерства охорони здоровʼя Віктор Ляшко анонсував перевірку 3,5 тисячі рішень МСЕК щодо інвалідності чоловіків, з метою виявлення зловживань під час війни.