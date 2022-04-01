На Ровненщине диверсанта приговорили к 13 годам тюрьмы

В Украине бросила за решетку очередного диверсанта, действовавшего в интересах российских оккупантов. В Ровненской области суд посадил в тюрьму жителя Одесщины на 13 лет.

Прокуроры в Ровненской области признали жителя Одесщины виновным в госизмене и законченном покушении на диверсию. Мужчина приговорен к 13 годам заключения с конфискацией имущества.

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Заключенный с 2020 года сотрудничал с ФСБ

Прокурор доказал, что мужчина в мае 2020 года установил контакт с представителем ФСБ России. Заключенный собирал и передавал подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области.

Также осужденный в сентябре 2020 года путем дистанционного подрыва пытался уничтожить один из объектов критической инфраструктуры "Ровнооблводоканала".

Его задержали сотрудники СБУ с поличным.

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