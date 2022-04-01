Прокурори у Рівненській області визнали жителя Одещини винним у держзраді та закінченому замаху на диверсію. Чловіка засуджено до 13 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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Ув'язнений з 2020 року співпрацював з ФСБ

Прокурор довів, що чоловік у травні 2020 року встановив контакт з представником ФСБ Росії. Ув'язнений збирав і передавав детальну інформацію про один з військових об'єктів на території Одеської області.

Також засуджений у вересні 2020 року шляхом дистанційного підриву намагався знищити один з об'єктів критичної інфраструктури "Рівнеоблводоканалу".

Його затримали співробітники СБУ на місці злочину.

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