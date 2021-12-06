На Ровненщине хулиганы напали на полицейского: ему пришлось стрелять
Источник:МВД Украины
В городе Сарны, что в Ровненской области, молодые люди вступили в конфликт с полицейским. Впоследствии злоумышленники выследили его и с кулаками набросились сначала на правоохранителя, а затем и на его жену.
Группа молодых людей после словесного конфликта с сотрудником полиции Ровненской области решила выследить, где он живет.
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Злоумышленники напали на полицейского
Хулиганы после словесного конфликта проследили за мужчиной. На его дворе они сначала повредили ворота. Затем с кулаками набросились на самого стража порядка, а потом и на его жену.
Чтобы защитить свою семью, полицейскому пришлось применить травматическое оружие. В результате 3 человека получили ранения.
На Ровненщине хулиганы напали на полицейского / Фото Нацполиции
Правоохранители начали производство
В связи с инцидентом следователи начали уголовное производство по статье о хулиганстве. Далее оперативники внутренней безопасности Нацполиции провели комплекс следственных и розыскных действий.
Они собрали доказательства, на основании которых при руководстве прокуратуры объявили о подозрении 4 участникам нападения на правоохранителя.
Большинству фигурантов уже избрали меру пресечения
Сейчас суд уже избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста 3 фигурантам, еще одному – изберут позже.
За содеянное злоумышленникам грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 4 лет.
Трем злоумышленникам уже избрали меру пресечения / Фото Нацполиции