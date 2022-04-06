На Ровненщине в реке Иква зафиксировали превышение содержания аммония

В Ровненской области исследования проб поверхностной воды реки Иква показали превышение аммония. Загрязнений в пределах населенных пунктов нет.

Измерения по нитратам продолжаются

Заместитель начальника Государственной экологической инспекции Полесского округа Петр Колодич рассказал, что 6 апреля обратились жители Дубенского района, которые обнаружили в реке Иква мертвую рыбу.

По теме В реке Иква погибла рыба, – журналистка о последствиях утечки аммиака на Тернопольщине

После обращения людей на место выехали специалисты отдела инструментально-лабораторного контроля экоинспекции. Они установили загрязнение воды.

В районе сел Сапанивчик и Берег Дубенского района визуально установлена ​​несвойственная окраска водных ресурсов с выделением специфического запаха, были отобраны пробы воды в реке Иква и подтвержден факт гибели биоресурсов.

– рассказал Колодич.

Сообщается, что в отобранных пробах поверхностной воды реки Иква в Дубенском районе установили превышение содержания аммония. Измерения по нитратам продолжаются.

Угрозы населенным пунктам нет

Председатель Смызской тергромады Александр Федоров рассказал, что населенные пункты общины – вдали от места загрязнения.

Федоров не прогнозирует проблем с качеством воды из-за особенностей местности и водоносного горизонта.

Мэр Дубно Василий Антонюк сообщил, что загрязнения в пределах города нет.

Утечка химических веществ после обстрела россиян: коротко

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Тернопольщине. Сработала противовоздушная оборона, но обломки упали на склад минеральных удобрений.

Из-за этого произошла утечка химических веществ. По предварительной информации, загрязнение воды было локализовано.

Важно – Как распознать химическую атаку и защититься: смотрите видео