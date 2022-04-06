На Ровненщине в реке Иква зафиксировали превышение содержания аммония
Источник:Суспільне
В Ровненской области исследования проб поверхностной воды реки Иква показали превышение аммония. Загрязнений в пределах населенных пунктов нет.
Измерения по нитратам продолжаются
Заместитель начальника Государственной экологической инспекции Полесского округа Петр Колодич рассказал, что 6 апреля обратились жители Дубенского района, которые обнаружили в реке Иква мертвую рыбу.
По теме В реке Иква погибла рыба, – журналистка о последствиях утечки аммиака на Тернопольщине
После обращения людей на место выехали специалисты отдела инструментально-лабораторного контроля экоинспекции. Они установили загрязнение воды.
В районе сел Сапанивчик и Берег Дубенского района визуально установлена несвойственная окраска водных ресурсов с выделением специфического запаха, были отобраны пробы воды в реке Иква и подтвержден факт гибели биоресурсов.
– рассказал Колодич.
Сообщается, что в отобранных пробах поверхностной воды реки Иква в Дубенском районе установили превышение содержания аммония. Измерения по нитратам продолжаются.
Угрозы населенным пунктам нет
- Председатель Смызской тергромады Александр Федоров рассказал, что населенные пункты общины – вдали от места загрязнения.
- Федоров не прогнозирует проблем с качеством воды из-за особенностей местности и водоносного горизонта.
- Мэр Дубно Василий Антонюк сообщил, что загрязнения в пределах города нет.
Утечка химических веществ после обстрела россиян: коротко
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Тернопольщине. Сработала противовоздушная оборона, но обломки упали на склад минеральных удобрений.
Из-за этого произошла утечка химических веществ. По предварительной информации, загрязнение воды было локализовано.
Важно – Как распознать химическую атаку и защититься: смотрите видео