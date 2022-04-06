Вимірювання по нітратах тривають

Заступник начальника Державної екологічної інспекції Поліського округу Петро Колодич розповів, що 6-го квітня звернулись жителі Дубенського району, які виявили у річці Іква мертву рибу..

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Після звернення людей на місце виїхали спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю екоінспекції. Вони встановили забруднення води.

У районі сіл Сапанівчик та Берег Дубенського району візуально встановлено невластиве забарвлення водних ресурсів з виділенням специфічного запаху, було відібрано проби води в річці Іква та підтверджено факт загибелі біоресурсів,

– розповів Колодич.

Повідомляється, що у відібраних пробах поверхневої води річки Іква на Дубенщині встановили перевищення по вмісту амонію. Вимірювання по нітратах тривають.

Загрози населеним пунктам немає

Голова Смизької тергромади Олександр Федоров розповів що населені пункти громади – на віддалі від місця забруднення.

Федоров не прогнозує проблем з якістю води через особливості місцевості й водоносного горизонту.

Міський голова Дубна Василь Антонюк повідомив, що забруднення у межах міста немає.

Витік хімічних речовин після обстрілу росіян: коротко

Російські окупанти здійснили ракетний удар по Тернопільщині. Спрацювала протиповітряна оборона, але уламки впали на склад мінеральних добрив.

Через це стався витік хімічних речовин. За попередньою інформацією, забруднення води локалізували.

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