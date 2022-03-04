На Ровненщине, Тернопольщине и Волыни объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на Волыни, Тернопольщине и Ровненщине. Местные жители должны немедленно уйти в укрытие.

О сиренах в областях известили местные ОВА, сообщает 24 канал. Воздушная тревога была объявлена около 08:45 4 марта.

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ВНИМАНИЕ!

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА – ВСЕМ В УКРЫТИЕ.

Внимание! Воздушная тревога. Ровненская область. (08:45/04.03),

– говорится в сообщениях.

Сразу после сигнала тревоги местные должны отключить газ и свет. Тогда, сохраняя спокойствие, быстро уйти в ближайшее укрытие. Находиться в укрытии следует до следующего сигнала.

По состоянию на 09:10 отбой во всех областях.

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