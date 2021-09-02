В Ровненской области мужчина облил племянника бензином и поджег: в полиции рассказали детали

Нетрезвый мужчина в Ровненской области поссорился со своим племянником из-за хозяйственных дел. Разрешить конфликт он решил радикально: взял канистру бензина и вылил на родственника.

Инцидент произошел 1 сентября в деревне Оженин. Пострадавший выжил, однако у него ожоги всего тела.

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Дядя облил племянника бензином и поджег

Полицейские выяснили: между мужчинами давно натянутые отношения. Пенсионер часто ругал своего 31-летнего племянника, что он злоупотребляет алкоголем и не помогает по хозяйству. После обеда 1 сентября у них возник очередной скандал. Тогда пенсионер взял канистру бензина и подошел к родственнику, который лежал в постели. Далее дядя вылил горючее на племянника и поджег.



Кровать, на которой лежал пострадавший

Мужчина смог выбежать на улицу и попросить помощи соседей. Между тем пенсионер тушил дом, который охватил огонь. Впоследствии приехали скорая и полицейские. 31-летнего мужчину забрали в реанимацию: у него тяжелое состояние, поскольку ожогами охвачено все тело.

Комментарий полиции относительно поджога в Ровненской области: смотрите видео

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе, вину он отрицает. Полицейские открыли дело по двум статьям:

по части 2 статьи 15 – покушение на преступление;

части 2 п.4 статьи 115 – покушение на преступление.

За содеянное ему может грозить 10 – 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.