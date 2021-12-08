Ровно 30 лет без тюрьмы народов: как развалился Советский Союз

30 назад в Беловежской пуще в Беларуси 8 декабря СССР прекратил свое существование. Констатировали это главы трех из четырех республик – Украины, Беларуси и России.

Именно 8 декабря 1991 года историки называют датой развала Советского Союза. Какие события этому предшествовали – вспомним вместе.

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Как развалился "нерушимый" союз

Советский Союз прекратил свое существование, когда президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич подписали соглашение о создании СНГ. Этот договор автоматически означал ликвидацию Союза Советских Социалистических Республик, который существовал с 1922 года.

Документ, которым констатировали прекращение существования Советского Союза, назывался Беловежское соглашение. Она состоит из преамбулы и 14 статей. В преамбуле стороны констатировали:

Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование.

Подписание Беловежского соглашения / Фото"Википедии"

Подписанию предшествовал фактический развал СССР и обретение независимости его бывшими участниками. Но для того, чтобы нормализовать отношения между постсоветскими республиками, решили создать новое межгосударственное объединение.

Что такое СНГ

Это региональная международная организация, в которую входит ряд постсоветских стран. Цель организации – сотрудничество стран-членов организации в различных отраслях и интеграция стран-членов в единое экономическое пространство. Но фактически СНГ руководит Россия, которая использует Содружество для доминирования в постсоветском регионе.

Как Россия противостояла развитию Украины после распада СССР

Украина, хоть и была одной из инициаторов создания нового объединения, де-юре никогда не была государством-членом СНГ, поскольку не ратифицировала Устав организации.

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в программе "Независимость. Как это было" на 24 канале ранее рассказал, перед какими трудностями встала наша страна после развала СССР. По его словам, Украина не могла наладить новые отношения, потому что Россия еще тогда этого не хотела. А поскольку все деньги тогда держали в Москве, Украина не могла начать этап развития как самостоятельное государство.

Когда Советского Союза не стало, то порвались связи, в том числе и финансовые, а новые мы так быстро не могли построить (связи между Украиной и другими странами, новые отношения – 24 канал). Мы остались со сложной экономикой, что привело к серьезному кризису и инфляции,

– заявил он.

Кравчук вспомнил разговор с президентом СССР Ельциным, который говорил что у России нет денег. Хотя ему было хорошо известно, что все деньги тогда печатались в Москве, Киев их не печатал. Именно так и появились купоны, которыми первое время пользовались украинцы.

Скучают ли украинцы по СССР

Согласно результатам социологического опроса группы "Рейтинг", значительная часть украинцев не жалеет о распаде Советского Союза, а треть сожалеет. Однако большинство граждан признают, что преимущественно уровень жизни лучше в независимой Украине.

Больше всего о развале СССР сожалеют на востоке и юге Украины. В частности, в Донецкой, Луганской, Одесской, Запорожской областях. Подавляющее большинство – люди старше 50 лет.

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