Саме 8 грудня 1991 року історики називають датою розвалу Радянського Союзу. Які події цьому передували – пригадаймо разом.

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Як розвалився "непорушний" союз

Радянський Союз припинив своє існування, коли президент РСФСР Борис Єльцин, президент України Леонід Кравчук та голова Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич підписали угоду про створення СНД. Цей договір автоматично означав ліквідацію Союзу Радянських Соціалістичних Республік, який існував з 1922 року.

Документ, яким констатували припинення існування Радянського Союзу, мав назву Біловезька угода. Вона складається із преамбули та 14 статей. У преамбулі сторони констатували:

Союз РСР як суб'єкт міжнародного права та геополітична реальність припиняє своє існування.



Підписання Біловезької угоди / Фото "Вікіпедії"

Підписанню передував фактичний розвал СРСР та здобуття незалежності його колишніми учасниками. Але для того, щоб нормалізувати відносини між пострадянськими республіками, вирішили створити нове міждержавне об'єднання.

Цікаво! Україна, хоч і була однією з ініціаторів створення нового об'єднання, де-юре ніколи не була державою-членом СНД, оскільки не ратифікувала Статут організації.

Що таке СНД Це регіональна міжнародна організація, до якої входить низка пострадянських країн. Мета організації – співпраця країн-членів організації у різноманітних галузях та інтеграція країн-членів у єдиний економічний простір. Але фактично СНД керує Росія, яка використовує співдружність для домінування у пострадянському регіоні.

Як Росія протистояла розвитку України після розпаду СРСР

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук у програмі "Незалежність. Як це було" на 24 каналі раніше розповів, перед якими труднощами постала наша країна після розвалу СРСР. За його словами, Україна не могла налагодити нові відносини, бо Росія ще тоді цього не хотіла. А оскільки всі гроші тоді тримали у Москві, Україна не могла розпочати етап розвитку як самостійна держава.

Коли Радянського Союзу не стало, то порвалися зв’язки, зокрема і фінансові, а нові ми так швидко не могли збудувати (зв’язки між Україною та іншими країнами, нові відносини – 24 канал). Ми залишилися зі складною економікою, що призвело до серйозної кризи та інфляції,

– заявив він.

Кравчук згадав розмову з президентом СРСР Єльциним, який говорив що Росія не має грошей. Хоча йому було добре відомо, що всі гроші тоді друкувалися в Москві, Київ їх не друкував. Саме так і з'явилися купони, якими перший час користувалися українці.

Чи сумують українці за СРСР

Згідно з результатами соціологічного опитування групи "Рейтинг", значна частина українців не шкодує про розпад Радянського Союзу, а третина жалкує. Однак більшість громадян визнають, що переважно рівень життя кращий у незалежній Україні.

Найбільше за СРСР жалкують на Сході та Півдні України. Зокрема, у Донецькій, Луганській, Одеській, Запорізькій областях. Переважна більшість – люди, старші за 50 років.