В Ровно бросили гранату во двор владельца строительной фирмы
Источник:Нацполиция
В Ровно неизвестный бросил во двор владельца строительной фирмы гранату. Взрыв частично повредил автомобиль мужчины и ограждение.
Инцидент произошел 9 ноября около 01:33 на улице Красильникова. Правоохранителям об этом сообщил 39-летний житель города Ровно, во двор которого и бросили гранату.
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При взрыве в доме находились супруги и 3 их детей. К счастью, никто из них не пострадал. После осмотра места происшествия, полицейские и специалисты взрывотехнической службы изъяли обломки гранаты РГД-5 и рычаг.
Правоохранители выясняют, кто причастен к совершению хулинтства с использованием предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.Обратите внимание! Полиция начала уголовное производство по делу. Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет заключения.
Взрыв частично повредил автомобиль Volkswagen Touareg / Фото Нацполиции
Неизвестные бросили гранату во двор / Фото Нацполиции
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