В отделение полиции в Ровно пронесли тротил: СБУ задержала двух подозреваемых, – СМИ

В Ровно в один из отделений полиции 3 февраля пронесли взрывчатое вещество. СБУ провела спецоперацию и задержала двух подозреваемых мужчин.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Управления СБУ в Ровенской области Анны Свинцицкой-Савчук журналистам Суспильного.

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Что известно об инциденте в отделении полиции в Ровно

Сначала журналисты местного издания "Радио Трек", со ссылкой на собственные источники писали, что взрывчатое вещество пронесли в городское управление полиции Ровно.

Позже пресс-секретарь Управления СБУ в Ровенской области отметила, что в результате действий сотрудников Службы безопасности были задержаны двое мужчин, которые, вероятно, хотели совершить диверсию в этом отделении.

Продолжаются следственные действия. Больше информации – позже,

– сказала Анна Свинцицкая-Савчук.

В то же время пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая детали спецоперации журналистам не прокомментировала.

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К слову, 1 февраля в Ровно произошел взрыв в помещении местного ТЦК и СП. В результате этого погиб человек, а еще 6 получили ранения. На месте работала СБУ и полиция.