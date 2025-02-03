Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речниці Управління СБУ у Рівненській області Анни Свінціцької-Савчук журналістам Суспільного.

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Що відомо про інцидент у відділку поліції у Рівному

Спочатку журналісти місцевого видання "Радіо Трек", з посиланням на власні джерела писали, що вибухову речовину пронесли у міське управління поліції Рівного.

Пізніше речниця Управління СБУ у Рівненській області зазначила, що в результаті дій працівників Служби безпеки було затримано двох чоловіків, які, ймовірно, хотіли вчинити диверсію у цьому відділку.

Тривають слідчі дії. Більше інформації – згодом,

– сказала Анна Свінціцька-Савчук.

Водночас речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька деталі спецоперації журналістам не прокоментувала.

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До слова, 1 лютого у Рівному стався вибух у приміщенні місцевого ТЦК та СП. Внаслідок цього загинула людина, а ще 6 зазнали поранень. На місці працювала СБУ та поліція.