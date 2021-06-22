В Ровно умер водитель маршрутки, которого избил сын пассажирки

В больнице умер 56-летний водитель ровненской маршрутки, которого 7 июня ударил сын пассажирки. Полицейские расследуют убийство по неосторожности.
Правоохранители сообщили, что водитель маршрутки умер 21 июня в больнице. Он так и не пришел в сознание.
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Водитель маршрутки умер: что грозит подозреваемому
Несмотря на принятые реанимационные меры жизнь 56-летнему ровненчанину спасти не удалось,
– говорится в сообщении.
Сразу после инцидента полицейские открыли уголовное производство по факту нанесения тяжкого повреждения по неосторожности. Максимальная санкция статьи, которая грозила подозреваемому – ограничение свободы сроком до 2 лет.
Теперь, учитывая смерть потерпевшего, следователи начали производство по статье об убийстве по неосторожности. Мужчине, который избил водителя, грозит заключение от 3 до 5 лет.
Сын пассажирки избил водителя маршрутки: что известно
- Инцидент произошел 7 июня, примерно в 19:00 на конечной остановке 47-го маршрута – магазин в селе Вересневое. Там 26-летний житель села Большая Омеляна ударил водителя маршрутки.
- В полиции отметили, что мужчина случайно встретил водителя и спросил его, почему он накануне отказал в остановке его матери. Тот не ответил и применил нецензурную брань. Сын пассажирки разозлился и ударил водителя.
- Водитель маршрутки упал на асфальт и потерял сознание. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа.
- Подозреваемый объяснял, что не хотел наносить водителю повреждений, а лишь требовал объяснений относительно несоблюдения маршрута.