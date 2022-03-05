Ровно, Винница, Днепр тоже просят закрыть небо

Украина просит НАТО и США закрыть небо, чтобы Россия не могла бомбить гражданское население. В Альянс и США обратились в Ровно, Виннице и Днепре.

От вас мы требуем лишь одного: закрыть воздушное пространство над Украиной

Ровненский городской совет единогласно одобрил обращение к президентам США и стран НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной.

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Также в Ровно одобрили обращение к городам-партнерам и Конгрессу региональных и местных властей Совета Европы, относительно ядерной угрозы из-за обстрелов россиянами Запорожской АЭС.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко также сообщил о соответствующем обращении. Он опубликовал документы, которые адресованы лидерам США, Франции, Германии, Великобритании, генсека НАТО.

Идентичное обращение приняли в Винницком горсовете. Об этом написал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в телеграме.

От вас мы требуем лишь одного: закрыть воздушное пространство над Украиной! Чтобы враг не мог больше накрывать наши города и села с неба, а родная земля нам поможет изгнать оккупантов обратно в их логово,

– говорится в обращении Винницкого горсовета.

Ранее к США и членам НАТО по закрытию неба обратились:

Городской глава Одессы Геннадий Труханов призвал другие города согласовывать обращения о закрытии неба над Украиной.

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