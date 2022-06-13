Ровно восемь лет назад Украина освободила Мариуполь от оккупантов
Сегодня, 13 июня, прекрасный город Мариуполь мог бы праздновать годовщину своего освобождения от российских захватчиков. Мариуполь всегда хотел быть Украиной, поэтому Россия решила отомстить, уничтожив его до тла в 2022 году и унеся жизни десятков тысяч мирных жителей.
В 2014 году первое противостояние между украинцами и пророссийскими боевиками в Мариуполе началось почти сразу после побега экспрезидента Виктора Януковича еще в феврале. Впоследствии боевики активизировались после того, как Россия оккупировала Крымский полуостров.
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Россиянам Мариуполь был необходим со стратегической точки зрения – выход к Азовскому морю открывал бы прямое морское сообщение с Крымом, а перспектива захвата юга Донецкой, Запорожской и Херсонской областей открывала бы путь в Крым по суше.
Как все начиналось
В середине апреля пророссийские террористы захватили городской совет Мариуполя, а 9 мая – здание Управления внутренних дел. Город перешел под контроль сепаратистов, терроризировавших местных жителей.
14 апреля 2014 года украинские власти объявили о начале АТО, чтобы вернуть под свой контроль захваченные боевиками города востока Украины. 9 мая колонна 72-й бригады разрушила баррикады, которые сепаратисты поставили в городе и вошла в Мариуполь.
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Но кафиры оказали вооруженное сопротивление, напав на управление МВД и другие объекты силовых ведомств. К сожалению, в ходе боев в центре города погибли люди. Поэтому во избежание обострения конфликта и чтобы не допустить большого количества жертв среди местного населения 10 мая штаб АТО принял решение о временном выводе бойцов Национальной гвардии из города и Мариуполь на месяц оказался под контролем российских оккупационных сил .
Тогда местные жители впервые узнали, что такое русский мир: начались грабежи, изнасилование, похищение людей и пытки. Тем временем Украина тщательно готовила спецоперацию по освобождению города.
Экскомандир полка "Азов", участник освобождения Мариуполя, глава центрального штаба партии "Национальный Корпус" Максим Жорин когда-то рассказал нам , что планов по освобождению Мариуполя было несколько. Были разные взгляды и на то, как его можно вернуть, но окончательным решением было увольнять город 13 июня 2014 года.
Объявления о спецоперации в Мариуполе
На рассвете началась новая активная фаза штурма Мариуполя. Штаб-квартиру боевиков зачищали 2 штурмовые группы бойцов "Азова", которые двигались параллельно по разным улицам, по разным направлениям, в которых были свои задачи. Захватившие центр Мариуполя сепаратисты укрепились в нескольких зданиях, создав между ними систему укреплений, через которую пришлось пробиваться украинским бойцам.
Увольнение Мариуполя показало, на что способны украинские бойцы
Увольнение Мариуполя в 2014 году – ключевой этап в российско-украинской войне. Украине удалось вернуть под свой контроль огромный полумиллионный город на Востоке. А самое главное – украинские воины тогда доказали, что могут возвращать территории и бороться с врагом.
Кто боролся за город:
- 150 бойцов спецбатальона "Азов";
- 2 роты спецбатальона "Днепр";
- 2 роты Национальной гвардии;
- спецвойское МВД;
- помогали местные активисты и члены "Правого сектора".
Спецоперация была спланирована на столько хорошо, что ни один украинский военный не погиб. В результате боя с украинской стороны был один тяжелораненый, один средней тяжести и несколько человек с осколочными ранениями, которые квалифицировались как легкие. Все, кроме одного тяжелораненого, участвовали в бою до конца, несмотря на травмы.
План-схема операции по освобождению Мариуполя / книга Николая Кравченко "Освобождение Мариуполя", издательство "Ориентир", 2018 год
Тогда украинские защитники уничтожили 6 террористов, два десятка пленили, среди них и так называемого министра обороны псевдореспублики Игоря Хакимзянова.
После освобождения Мариуполь развивался и считался самым красивым городом Донбасса, хотя периодически страдал от обстрелов и терактов русских боевиков. Мариупольцы считали себя украинцами и каждый год 13 июня с благодарностью к защитникам города праздновали свое увольнение. В частности, так жители города праздновали свое увольнение год назад, в 2021 году.
Мариуполь 13 июня 2021: фото Евгения Сосновского
А вот скромное фото с первой годовщины освобождения Мариуполя в 2015 году:
Мариуполь 13 июня 2015 года / Фото Петра Андрющенко
Мы снова уволим Мариуполь
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко подчеркнул , что мы снова освободим Мариуполь от оккупантов. И в этот раз это будет окончательная точка.
8 лет назад было впервые освобождено от русских захватчиков. Уволены наши ВСУ при поддержке горожан. Фактически стало для мариупольцев Днем рождения Азового полка. Днем рождения и особой любви. Мы снова освободим наш город от русских кафиров. Снова и окончательно,
– написал он.
Андрющенко также признался, что день освобождения Мариуполя дарит ему не только надежду, но и уверенность в том, что Мариуполь снова победит.
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал , что "сегодня День освобождения Мариуполя от российских войск звучит и болит по новому".
13 июня 2014 года полк "Азов" и другие спецназовцы освободили от пророссийских боевиков Мариуполь. Сегодня город снова под оккупацией наших врагов. Символом трагических событий стал не только завод Азовсталь, но и разрушенный Мариупольский театр, разворованный Художественный музей имени Куинджи.
– написал Ткаченко.
Он верит, что вскоре мы снова перекрасим стелу на въезде в город в сине-желтый, а враг заплатит за каждый уничтоженный сантиметр города, за каждого убитого мирного жителя и каждого воина-героя, который до последнего оборонял Мариуполь. И у нас будет еще одна дата увольнения нашего города-героя.
Как выглядит Мариуполь после его "освобождения" Россией: смотрите видео