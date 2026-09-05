В Ровно раздавались взрывы: что было целью врага

Россия атакует Украину ударными дронами. Воздушная тревога достигла западных регионов. Опасность нависла над Ровно.

После 15.26 для Ровно объявили воздушную тревогу.

Что известно о взрывах в Киеве?

В 15:34 Воздушные силы сообщили, что реактивный БПЛА из Хмельницкой движется в Ровенскую область.

В 15:40 стало известно, что реактивный дрон следует на Ровно. Через несколько минут в городе услышали звук взрыва.

Местные мониторинговые каналы писали о работе ПВО.

Вскоре для Ровенского района отменили тревогу.

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что вражеский беспилотник сбили силы ПВО в Ровенской области.

По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали.

Целью врага был объект гражданской инфраструктуры.

Заметим, что Россия продолжает все чаще терроризировать Украину реактивными дронами.

По словам советника президента по технологическим вопросам Сергея "Флеша" Бескрестнова, российская промышленность уже может производить около 3 тысяч таких беспилотников в месяц.

Россия планирует производить 36 – 40 тысяч ударных беспилотников в год. При этом около 60% производства могут составлять реактивные дроны, а остальные – обычные беспилотники.

Бескрестнов считает, что Россия все чаще будет использовать быстрые дроны для ударов по регионам, расположенным вдали от фронта. Они могут быть более сложной целью для украинского ПВО из-за более высокой скорости и низкой высоты полета.