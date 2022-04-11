В Ровно заочно осудили коллаборационистку

В Ровно выявили вражеского агента. Она создала сеть осведомителей, за что получила приговор.

В Ровно судили женщину, решившую работать на врага. Суд над ней проходил заочно – она успела сбежать в Россию.

Читайте также Оккупанты использовали в Мариуполе яд неизвестного происхождения: сбросили с беспилотника

Сеть информаторов

Как сообщили правоохранители, женщина создала сеть информаторов, работавших на россиян. Предатели собирали информацию о расположении техники и личном составе ВСУ. Суд присудил коллаборационистке 13 лет лишения свободы.

Правоохранители напоминают: в статье о государственной измене предусмотрено освобождение от ответственности в случае, если не было совершено никаких действий против Украины, а о "работе" от врага было сообщено в соответствующие органы.

Смотрите также – Путин, Медведев, Кива и ко: кто получал госнаграды Украины