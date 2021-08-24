Ровно затопило: в городе отменили часть мероприятий ко Дню Независимости

В Ровно на День Независимости мощные ливни подтопили часть города. Поэтому городским властям пришлось отменить часть праздничных мероприятий, а городской электротранспорт на несколько часов прекратил движение.

Больше всего от утренних осадков пострадал центр города. Ливни затопили дороги и улицы.

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Масштабы стихии

Ливни были настолько мощными, что легковые автомобили буквально плавали в воде. Городской транспорт временно был парализован. О масштабах непогоды свидетельствуют видео местных жителей.

Ливни затопили Ровно: видео

Но потом городской транспорт частично начал курсировать в обход подтопленного центра.

Основные праздничные мероприятия прошли

Мэр Ровно Александр Третьяк на своей странице в фейсбуке сообщил, что в городе отменят Праздник хлеба и не откроют "Аллею мастеров". Также стартовала работа летной сцены.

Однако непогода не помешала праздничному шествию с 30-и метровым флагом и чествованию павших на Востоке Украины бойцов.



Праздничное шествие по случаю Дня Независимости в Ровно / Фото Александра Третьяка

Текст публикации Александра Третьяка

Изменения в праздновании тридцатой годовщины Независимости Украины в Киеве.

Уже состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Погибшим за Украину.

Несмотря на дождь, шествие по центру города в 11:00 состоится. Потому берите зонты и присоединяйтесь к праздничному шествию с 30-ти метровым флагом.

К сожалению, летняя сцена не будет работать, Праздник хлеба не состоится, а также не началась выставка "Аллея мастеров".

Буду оперативно информировать вас об изменениях в программе и жду встречи возле Свято-Покровского собора для участия в праздничном шествии!